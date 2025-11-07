Gunvor povlači ponudu za kupovinu imovine Lukoila, uključujući firme u Srbiji, nakon američkih sankcija

Naslovi.ai pre 1 sat
Gunvor povlači ponudu za kupovinu imovine Lukoila, uključujući firme u Srbiji, nakon američkih sankcija

Američko Ministarstvo finansija nazvalo Gunvor 'marionetom Kremlja', dok Gunvor negira optužbe i ističe distanciranje od Rusije. Sankcije dodatno komplikuju situaciju u Srbiji.

Švajcarska kompanija Gunvor povukla je ponudu za kupovinu međunarodne imovine ruske naftne kompanije Lukoil, uključujući i Lukoilovu firmu u Srbiji, nakon što je američko Ministarstvo finansija nazvalo Gunvor "marionetom Kremlja". Gunvor je optužbe nazvao "fundamentalno pogrešnim i neosnovanim" i istakao da se više od deset godina distancira od Rusije i prestao da posluje u skladu sa sankcijama. Bloomberg Adria RTV Bonitet Sputnik

Gunvor je odbacio optužbe kao "fundamentalno pogrešne i netačne" i najavio da će pokušati da ispravi nerazumevanje. Odluka je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp jasno istakao potrebu za okončanjem sukoba u Ukrajini. Bloomberg Adria Slobodna Evropa

Odluka Gunvora ima značajne posledice za evropsko tržište nafte, posebno u kontekstu pooštravanja sankcija Rusiji i uticaja na snabdevanje u regionu. Sankcije dodatno komplikuju situaciju u Srbiji gde je NIS već pod sankcijama, a Lukoil je treći po veličini maloprodajni lanac. Telegraf Kurir Blic

Povezane vesti »

SAD pojačavaju pritisak na ruske naftne gigante - šta povlačenje Gunvora znači za Lukoil u Srbiji

SAD pojačavaju pritisak na ruske naftne gigante - šta povlačenje Gunvora znači za Lukoil u Srbiji

Bloomberg Adria pre 1 sat
Gunvor odustao od kupovine ruskog Lukoila zbog SAD: Veliki preokret, evo šta se desilo

Gunvor odustao od kupovine ruskog Lukoila zbog SAD: Veliki preokret, evo šta se desilo

Kurir pre 1 sat
Gunvor povukao ponudu za kupovinu međunarodne imovine Lukoila, među kojom je i podružnica u Srbiji

Gunvor povukao ponudu za kupovinu međunarodne imovine Lukoila, među kojom je i podružnica u Srbiji

RTV pre 2 sata
Gunvor odustao od kupovine Lukoila

Gunvor odustao od kupovine Lukoila

Forbes pre 2 sata
Gunvor povukao ponudu za ruski Lukoil

Gunvor povukao ponudu za ruski Lukoil

Radio sto plus pre 2 sata
'Marioneta Kremlja ne može da kupi imovinu Lukoila u inostranstvu': Vašington

'Marioneta Kremlja ne može da kupi imovinu Lukoila u inostranstvu': Vašington

BBC News pre 4 sati
Ništa od prodaje Lukoila: Gunvor odustao od kupovine zbog SAD

Ništa od prodaje Lukoila: Gunvor odustao od kupovine zbog SAD

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaŠvajcarskaRusija

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović: U oktobru 170.000 domaćinstava ostvarilo pravo na niže račune za struju

Đedović: U oktobru 170.000 domaćinstava ostvarilo pravo na niže račune za struju

RTV pre 9 minuta
Huawei Watch Ultimate 2: Stvoren za one koji ne poznaju granice Prevazilaženje generacijskog jaza: Kako HONOR-ova intuitivna…

Huawei Watch Ultimate 2: Stvoren za one koji ne poznaju granice Prevazilaženje generacijskog jaza: Kako HONOR-ova intuitivna tehnologija podstiče povezanost Savršen praznični poklon u savršeno vreme Xiaomi Watch S4 41 mm: Tehnologija koja meri ritam tvog

Domino magazin pre 8 minuta
Bugarska priprema zakon za prodaju rafinerije kompanije "Lukoil"

Bugarska priprema zakon za prodaju rafinerije kompanije "Lukoil"

Euronews pre 3 minuta
Čak 170.000 domaćinstava u Srbiji umanjilo je račun za struju: Koristili su ovu olakšicu države

Čak 170.000 domaćinstava u Srbiji umanjilo je račun za struju: Koristili su ovu olakšicu države

Blic pre 9 minuta
Broj tablica postaje "nevidljiv": Vozači masovno kupuju uređaje za izbegavanje radara

Broj tablica postaje "nevidljiv": Vozači masovno kupuju uređaje za izbegavanje radara

Blic pre 9 minuta