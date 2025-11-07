Gunvor povlači ponudu za kupovinu imovine Lukoila, uključujući firme u Srbiji, nakon američkih sankcija

Naslovi.ai pre 1 sat

Američko Ministarstvo finansija nazvalo Gunvor 'marionetom Kremlja', dok Gunvor negira optužbe i ističe distanciranje od Rusije. Sankcije dodatno komplikuju situaciju u Srbiji.

Švajcarska kompanija Gunvor povukla je ponudu za kupovinu međunarodne imovine ruske naftne kompanije Lukoil, uključujući i Lukoilovu firmu u Srbiji, nakon što je američko Ministarstvo finansija nazvalo Gunvor "marionetom Kremlja". Gunvor je optužbe nazvao "fundamentalno pogrešnim i neosnovanim" i istakao da se više od deset godina distancira od Rusije i prestao da posluje u skladu sa sankcijama. Bloomberg Adria RTV Bonitet Sputnik

Gunvor je odbacio optužbe kao "fundamentalno pogrešne i netačne" i najavio da će pokušati da ispravi nerazumevanje. Odluka je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp jasno istakao potrebu za okončanjem sukoba u Ukrajini. Bloomberg Adria Slobodna Evropa

Odluka Gunvora ima značajne posledice za evropsko tržište nafte, posebno u kontekstu pooštravanja sankcija Rusiji i uticaja na snabdevanje u regionu. Sankcije dodatno komplikuju situaciju u Srbiji gde je NIS već pod sankcijama, a Lukoil je treći po veličini maloprodajni lanac. Telegraf Kurir Blic