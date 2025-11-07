SAD pojačavaju pritisak na ruske naftne gigante - šta povlačenje Gunvora znači za Lukoil u Srbiji

Gunvor grupa povukla je ponudu za kupovinu međunarodne imovine Lukoila, među kojom je i Lukoilova firma u Srbiji, nakon što je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država nazvalo ovu grupaciju "marionetom Kremlja".

To dodatno komplikuje situaciju u Srbiji u kojoj je NIS već pod sankcijama, budući da američke sankcije Lukoilu stupaju na snagu 21. novembra. Lukoil je treći po veličini maloprodajni lanac u Srbiji. Kao odgovor ministarstvu SAD, Gunvor je na društvenim mrežama napisao kako je reč o nečemu "suštinski pogrešnom i netačnom". "Izjava Ministarstva finansija o Gunvoru je u osnovi pogrešno informisana i lažna. Gunvor je i uvek je bio otvoren i transparentan u pogledu