Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i globalne promene na tržištu nafte

Naslovi.ai pre 45 minuta
Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i globalne promene na tržištu nafte

Cene goriva u Srbiji porasle su za dva dinara po litru, dok su cene nafte Brent i WTI porasle zbog promena u ponudi na tržištu.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe do 14. novembra. Litar evrodizela koštaće maksimalno 198 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 biti 182 dinara po litru, što je poskupljenje od dva dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Ova uredba o ograničenju cena i dalje je na snazi. Moj Novi Sad RTS Danas Biznis.rs Pressek Morava info Forbes Volim Zrenjanin InfoKG Dnevnik RTV Novi Pazar Ozon

Poskupljenje goriva prati i rast cena sirove nafte na svetskim berzama, gde su cene Brent nafte porasle na oko 64 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI na oko 60 dolara po barelu. Ovaj rast je posledica povećanja proizvodnje OPEK plus članica i drugih proizvođača, kao i reakcije Saudijske Arabije na dobro snabdeveno tržište. Vlada Srbije je u julu produžila meru ograničenja cena goriva na još šest meseci. Američko Ministarstvo finansija jasno se suprotstavlja kupovini ruskih naftnih kompanija, što je dovelo do povlačenja ponude kompanije Gunvor za Lukoil. Blic Bujanovačke Serbian News Media BizLife Dnevnik Radio 021 Kurir Mondo Dnevnik

Povezane vesti »

Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Mondo pre 1 sat
Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Kurir pre 1 sat
Tržište nafte ključa Cene rastu, Saudijci smanjuju cene, Rusija pod udarom sankcija!

Tržište nafte ključa Cene rastu, Saudijci smanjuju cene, Rusija pod udarom sankcija!

Dnevnik pre 48 minuta
Kompanija Gunvor odustala od preuzimanja Lukoila

Kompanija Gunvor odustala od preuzimanja Lukoila

Radio 021 pre 2 sata
Nove cijene goriva: Eurodizel 198, benzin 182 dinara po litru

Nove cijene goriva: Eurodizel 198, benzin 182 dinara po litru

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Ponovo poskupelo gorivo

Ponovo poskupelo gorivo

Ozon pre 3 sata
Šok, ništa od prodaje međunarodnih aktiva „lukoila“! Švedska firma odustala, izjava OVOGčoveka je presudila!

Šok, ništa od prodaje međunarodnih aktiva „lukoila“! Švedska firma odustala, izjava OVOGčoveka je presudila!

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaCena naftenove cene gorivanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i globalne promene na tržištu nafte

Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i globalne promene na tržištu nafte

Naslovi.ai pre 45 minuta
EKSKLUZIVNO: Zemljište Prvog maja kupio Tigar tajers za više od 12 miliona! Umetnička dela kupio Misan petrol Ugrinovci, Grad…

EKSKLUZIVNO: Zemljište Prvog maja kupio Tigar tajers za više od 12 miliona! Umetnička dela kupio Misan petrol Ugrinovci, Grad Pirot odustao!

Plus online pre 34 minuta
Miodrag Kapor o budućnosti NIS-a: Postoji li mogućnost da dođe do rešenja problema bez energetske krize?

Miodrag Kapor o budućnosti NIS-a: Postoji li mogućnost da dođe do rešenja problema bez energetske krize?

Euronews pre 14 minuta
Zemljište Prvog maja kupio Tigar tajers za više od 12 miliona! Umetnička dela kupio Misan petrol Ugrinovci, Grad Pirot odustao!…

Zemljište Prvog maja kupio Tigar tajers za više od 12 miliona! Umetnička dela kupio Misan petrol Ugrinovci, Grad Pirot odustao!

Plus online pre 39 minuta
Grad Niš kupuje vojni kompleks „Crvena zvezda” od države za 150 miliona dinara

Grad Niš kupuje vojni kompleks „Crvena zvezda” od države za 150 miliona dinara

Gradski portal 018 pre 44 minuta