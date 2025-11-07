Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i globalne promene na tržištu nafte

Naslovi.ai pre 45 minuta

Cene goriva u Srbiji porasle su za dva dinara po litru, dok su cene nafte Brent i WTI porasle zbog promena u ponudi na tržištu.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe do 14. novembra. Litar evrodizela koštaće maksimalno 198 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 biti 182 dinara po litru, što je poskupljenje od dva dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Ova uredba o ograničenju cena i dalje je na snazi.

Poskupljenje goriva prati i rast cena sirove nafte na svetskim berzama, gde su cene Brent nafte porasle na oko 64 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI na oko 60 dolara po barelu. Ovaj rast je posledica povećanja proizvodnje OPEK plus članica i drugih proizvođača, kao i reakcije Saudijske Arabije na dobro snabdeveno tržište. Vlada Srbije je u julu produžila meru ograničenja cena goriva na još šest meseci. Američko Ministarstvo finansija jasno se suprotstavlja kupovini ruskih naftnih kompanija, što je dovelo do povlačenja ponude kompanije Gunvor za Lukoil.