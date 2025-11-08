Cene električnih vozila i benzinaca se sve više približavaju, trend će se nastaviti

BERLIN - Cene električnih automobila se sve više približavaju cenama vozila koja koriste motor sa unutrašnjim sagorevanjem, pokazuje najnovija analiza tržišnih transakcija nemačkog automobilskog stručnjaka Ferdinanda Dudenhefera.

Prema podacima, razlika u prosečno plaćenim cenama između 20 najprodavanijih električnih modela i 20 najprodavanijih benzinaca iznosi oko 1.600 evra, dok je u septembru 2024. ta razlika prelazila 7.500 evra, prenosi Viršaftsvohe. Ovaj trend ne zasniva se na zvaničnim cenama iz cenovnika, već na stvarnim transakcijama, odnosno iznosima nakon popusta i promotivnih ponuda. Na približavanje cena utiče i kupovina vozila sa tzv. dnevnim registracijama, koja proizvođač