Forbs: Kula Beograd još nema upotrebnu dozvolu

Nedeljnik pre 14 minuta
Forbs: Kula Beograd još nema upotrebnu dozvolu

Kula Beograd, koja je otvorena na jesen prošle godine, još nema upotrebnu dozvolu, pokazuju podaci u Centralnoj evidenciji objedinjene procedure (CEOP).

U tom registru još nema ni podnetog zahteva za taj dokument, piše Forbes Srbija. Poslednje što se može videti kada se u tom registru ukuca parcela 1508/411 na kojoj se nalazi Kula je da je Ministarstvo građevinarstva, saobaćaja i infrastrukture 27. oktobra ove godine usvojilo zahtev koji je podnelo preduzeće BW Kula, a koji se tiče dostavljene dokumentacije u pogledu mera zaštite od požara. Osim da se zahtev odnosi na dve parcele 1508/353 i 1508/411 (na kojoj se
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Kula Beograd i dalje bez upotrebne dozvole

Kula Beograd i dalje bez upotrebne dozvole

Forbes pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

požar

Ekonomija, najnovije vesti »

Švajcarci povukli ponudu za kupovinu imovine ruskog Lukoila

Švajcarci povukli ponudu za kupovinu imovine ruskog Lukoila

Nova ekonomija pre 18 minuta
Beočinski Lafarge BFC Srbija promenio ime u Holcim Srbija

Beočinski Lafarge BFC Srbija promenio ime u Holcim Srbija

Nova ekonomija pre 4 minuta
Švajcarci povukli ponudu za kupovinu imovine ruskog Lukoila

Švajcarci povukli ponudu za kupovinu imovine ruskog Lukoila

Nova ekonomija pre 24 minuta
Nove cene goriva koje će važiti do sledećeg petka

Nove cene goriva koje će važiti do sledećeg petka

N1 Info pre 4 minuta
Treba vam pametan, kreativan i pouzdan kadar? Nauka kaže: zaposlite ljude u 30-im, 40-im, pa i 60-im godinama

Treba vam pametan, kreativan i pouzdan kadar? Nauka kaže: zaposlite ljude u 30-im, 40-im, pa i 60-im godinama

Bonitet pre 18 minuta