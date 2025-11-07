Usvojen leks specijalis za Generalštab

Poslanici Skupštine Srbije danas su usvojili leks specijalis za Generalštab.

Poslanici su prethodno na sednici raspravljali o amandmanima na poseban zakon o Generalštabu, odnosno na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, objavio je N1. U njemu se, između ostalog, navodi da pre izdavanja građevinske dozvole za objekte visokogradnje preko bruto građevinske površine 30.000 m² u obuhvatu planskog dokumenta, po