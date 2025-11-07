BLOG UŽIVO Velika kolona đaka Zemunske i Desete gimnazije na putu ka Skupštini: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu šesti dan, pozvala Vučića na razgovor

Nova pre 3 minuta  |  Autor: Ana Tašković
BLOG UŽIVO Velika kolona đaka Zemunske i Desete gimnazije na putu ka Skupštini: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu šesti dan…

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji je stradao u padu nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, štrajkuje glađu već šesti dan.

Studenti, srednjoškolci i drugi građani svakodnevno dolaze da joj pruže podršku. I za danas su najavljena okupljanja kod Narodne Skupštine, kao i protestni skupovi i šetnje u drugim gradovima. "Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru izražvaju punu podršku gospođi Dijani Hrka, koja štrajkuje glađu već četiri dana. Dok majci koja je izgubila sina podržavaoci režima Aleksandra Vučića puštaju pesme i na nehuman način provociraju, samo nekoliko dana nakon
Prosvetni radnici najavili dežurstva ispred Skupštine

Danas pre 38 minuta
Dijana Hrka pozvala Vučića na razgovor: “Počinjem sa krčkanjem predsednika”

Luftika pre 28 minuta
Privedeni novosadski aktivisti zadržani u policiji preko noći, terete se za nepristojno ponašanje

Luftika pre 12 minuta
Zadržani u policiji građani koji su ostavili otiske crvenih šaka na SNS odboru u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat
„Danas počinje sa krčkanjem predsednika“: Dijana Hrka pozvala Vučića da dođe na razgovor

Danas pre 1 sat
Dijana Hrka šesti dan štrajkuje glađu: Ispred Skupštine Srbije mirno, sinoć privedeni niški studenti

NIN pre 1 sat
Troje aktivista u Novom Sadu zadržano preko noći u policiji, terete se za nepristojno ponašanje

Nedeljnik pre 1 sat
Aleksandar VučićNovi PazarNovi SadŠtrajk glađuDijana Hrka

