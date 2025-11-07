BLOG UŽIVO Velika kolona đaka Zemunske i Desete gimnazije na putu ka Skupštini: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu šesti dan, pozvala Vučića na razgovor

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji je stradao u padu nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, štrajkuje glađu već šesti dan.

Studenti, srednjoškolci i drugi građani svakodnevno dolaze da joj pruže podršku. I za danas su najavljena okupljanja kod Narodne Skupštine, kao i protestni skupovi i šetnje u drugim gradovima. "Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru izražvaju punu podršku gospođi Dijani Hrka, koja štrajkuje glađu već četiri dana. Dok majci koja je izgubila sina podržavaoci režima Aleksandra Vučića puštaju pesme i na nehuman način provociraju, samo nekoliko dana nakon