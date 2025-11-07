Uživo sa Mićom Berićem: Analiza teškog poraza Partizana

Nova pre 12 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Uživo sa Mićom Berićem: Analiza teškog poraza Partizana

Košarkaši Partizana poraženi su na gostovanju Olimpijakosu u devetom kolu Evrolige rezultatom 80:71.

Najefikasniji kod Partizana bili su Dvejn Vašington sa 20, Tajrik Džons sa 17 i Šejk Milton sa 10 poena. Olimpijakos su do pobede predvodili Tomas Vokap sa 15, Saša Vezenkov sa 14 i Tajler Dorsi sa 13 poena. Partizan je na 18. poziciji sa tri pobede i šest poraza, a Olimpijakos je upisao šest pobeda i tri poraza i zauzima četvrto mesto na tabeli. Partizan će u narednom kolu došekati Monako, dok će Olimpijakos ugostiti Žalgiris. Nakon izjednačene prve četvrtine, u
