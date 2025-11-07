Partijski komesar u prosveti i „pink vedeta“ preti direktorima škola, srednjoškolcima i njihovim roditeljima

Ozon press pre 1 sat
Partijski komesar u prosveti i „pink vedeta“ preti direktorima škola, srednjoškolcima i njihovim roditeljima

„Isukani mač“ SNS u prosveti ministar krenuo je sa novom represijom prema srednjoškolcima‚ dopisom direktorima u kome u pretećem tonu traži da svi učenici koji se ne budu pojavili u školi zbog najavljenog bojkota nastave u znak podrške Dijani Hrki budu upisani u dnevnik, a izostanci će morati da se opravdaju.

Srbija centar (SRCE) osuđuje takvu pretnju partijskog komesara SNS dovedenog da „disciplinuje“ obrazovne ustanove, profesore, studente i srednjoškolce, a on se, kao „pink vedeta“ zdušno trudi da ispuni naloge svog šefa Aleksandra Vučića. Učenici 10 gimnazija iz Beograda najavili su da će danas i sutra bojkotovati nastavu. Stanković u dopisu preti da se „izvođenje učenika van škole može realizovati samo ako je unapred planirano godišnjim planom rada, u skladu sa
