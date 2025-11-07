Hakerski napad na sajt KRIK-a i mejlove novinara

Sajt istraživačkog portala KRIK, kao i mejlovi novinara njihove redakcije, našli su se na udaru hakerskog napada u sredu uveče.

Mejlovi nekoliko novinara KRIK-a, kao i zvaničan sajt redakcije, sinoć se u gotovo isto vreme, oko 21.45, našao na udaru hakerskog napada – od strane vlade, objavila je redakcija ovog portala. Napad se dogodio u istom danu kada je KRIK objavio bazu "Ćaci(ji): Čuvari partije" i u vreme dok se održavao skup podrške predsedniku Aleksandru Vučiću u centru Beograda. "Kompanija Google nas je obavestila o napadu, navodeći da ne može navesti detalje napada na mejlove