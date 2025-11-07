Ministarstvo spoljnih poslova Srbije iznenađeno komentarima Marije Zaharove
Radio sto plus pre 45 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije iznenađeno je komentarima portparolke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o prodaji municije Evropskoj uniji, čak i po cenu da završi u Ukrajini.
Zaharova je ranije danas izrazila nadu da će Srbija ostati dosledna obećanjima i neće naoružavati Ukrajinu, ističući da “srpski lider daje jedne izjave kada se nalazi u Moskvi, a sasvim druge u drugim regionima, što stvara utisak da u Srbiji možda postoji još jedan predsednik Vučić”. Zaharova je podsetila da je Srbija više puta naglasila da je izvoz municije pod strogom kontrolom i da neće biti isporučivana Ukrajini. “Više puta, uključujući i na najvišem nivou, od