Ministarstvo spoljnih poslova Srbije iznenađeno komentarima Marije Zaharove

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije iznenađeno je komentarima portparolke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o prodaji municije Evropskoj uniji, čak i po cenu da završi u Ukrajini.

Zaharova je ranije danas izrazila nadu da će Srbija ostati dosledna obećanjima i neće naoružavati Ukrajinu, ističući da “srpski lider daje jedne izjave kada se nalazi u Moskvi, a sasvim druge u drugim regionima, što stvara utisak da u Srbiji možda postoji još jedan predsednik Vučić”. Zaharova je podsetila da je Srbija više puta naglasila da je izvoz municije pod strogom kontrolom i da neće biti isporučivana Ukrajini. “Više puta, uključujući i na najvišem nivou, od