Dijana Hrka nastavila štrajk glađu kod Skupštine, i večeras podrška u više gradova Srbije

RTS pre 46 minuta
Dijana Hrka, čiji je sin Stefan stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, nastavlja da štrajkuje glađu kod Narodne skupštine. Saobraćaj u tom delu je delimično obustavljen. Podršku joj pruža deo građana i studenata, kao i učenici srednjih škola i gimnazija koji su prethodno u svojim školama proglasili dvodnevnu blokadu za četvrtak i petak u znak solidarnosti sa Dijanom Hrkom. Okupljeni su 16-minutnom tišinom odali poštu stradalima u padu nadstrešnice.

Ispred Skupštine Srbije i ovog jutra je mirno, a kod raskrsnice Takovske, Ulice kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra je nešto posle 10 časova saobraćaj obustavljen. Između Skupštine i Takovske ulice raspoređena je policija, a šatore su u znak podrške Dijani Hrki postavili i pojedini prosvetni radnici. Podršku je pružio i deo građana i studenata, kao i učenici srednjih škola i gimnazija. Među okupljenima su đaci Šeste gimnazije, Prve, Četrnaeste, Sedme,
Radio sto plus pre 42 minuta
Nova pre 12 minuta
Novi magazin pre 57 minuta
Novi magazin pre 1 sat
Nova pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
Danas pre 2 sata
