Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, saobraćaj na raskrsnici kod Skupštine obustavljen

RTS pre 36 minuta
Dijana Hrka, čiji je sin Stefan stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, nastavlja da štrajkuje glađu kod Narodne skupštine. Saobraćaj u tom delu je delimično obustavljen. Podršku joj pruža deo građana, studenta, kao i učenici srednjih škola i gimnazija koji su prethodno u svojim školama proglasili dvodenvnu blokadu za četvrtak i petak u znak solidarnosti sa Dijanom Hrkom. Okupljeni su 16-ominutnom tišinom odali poštu stradalima u padu nadstrešnice.

Ispred Skupštine Srbije i ovog jutra je mirno, a kod raskrsnice Takovske, Ulice kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra je od nešto posle 10 časova saobraćaj obustavljen. Između Skupštine i Takovske ulice raspoređena je policija, a šatore su u znak podrške Dijani Hrki postavili i pojedini prosvetni radnici. Podršku je pružio i deo građana i studenata, kao i učenici srednjih škola i gimnazija. Među okupljenima su đaci Šeste gimnazije, Prve, Četrnaeste, Sedme,
