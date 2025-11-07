Partizan pred teškim zadatkom protiv Olimpijakosa u Pireju

RTS pre 19 minuta
Košarkaši Partizana od 20.15 gostuju kod Olimpijakosa u meču devetog kola Evrolige. Meč možete da pratite iz časa u čas na našem portalu.

Jedini trijumf Partizana u Pireju 2002. godine Jedina pobeda Partizana u "Dvorani mira i prijateljstva" u Pireju bila je 20. oktobra 2002. godine pod vođstvom Duška Vujoševića. Crno-beli su slavili sa 80:78, a briljirao je Miloš Vujanić sa 25 poena. Đuro Ostojić je zabeležio dabl-dabl od 18 poena i 10 skokova. Kod domaćina se najviše istakao španski centar Ignasio de Migel sa 23 poena i 11 skokova. Prvi asistent na tom okršaju sa pet asistencija bio je sadašnji
