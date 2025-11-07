Ministarka Mesarović i delegacija Srbije u poseti okrugu Kećiao

RTV pre 18 minuta  |  Tanjug
ŠANGAJ - Delegacija Srbije predvođena potpredsednicom vlade i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović posetiće danas Kećiao, gde će sa sastati sa zvaničnicima i kineskim kompanijama.

Ministarka i delegacija iz Srbije obići će prvo Izložbeni centar kineskog tekstilnog grada, gde će ih dočekati zamenik gradonačelnika okruga Džon Jan i predsednik grupe Guan Nan Caj Šoking. Nakon toga ministarka će se sastati sa liderima ovog okruga i potpisati Sporazum o partnerstvu i saradnji. Ministarka će držati i sastanke sa kineskim kompanijama na Kećiao preduzetničkom simpozijumu. Uvodni govor o ekonomskom okruženju održaće gradonačelnik Vu Dengfen i
