Bodre majku iz prvih redova, Emini srce puno: Jaman i Javuz đuskaju na koncertu, izrasli u prelepe momke

Emina Jahović večeras drži koncert u Sava Centru, gde je rasprodala karte do poslednjeg mesta.

Pevačica se pojavila u glamuroznoj kombinaciji koja je sve ostavila bez daha te zapevala svoje najveće hitove. Jahovićevu su došli da podrže mnogi poznati i da uživaju u njenim prelepim pesmama a među njima su i mnoge njene kolege kao i ličnosti iz javnog života. Ipak ona najdraža i najznačajnija podrška za nju je podrška njenih sinova, a naša ekipa ih je snimila u prvim redovima. Jaman koji ima 17 godina i Javuz 13, došli su kao podrška majci te su uživali u