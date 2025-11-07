Skupština Srbije nastavila sednicu raspravom o amandmanima na leks specijalis

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas raspravu o amandmanima na Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno, leks specijalis o zgradi Generalštaba.

Sednici prisustvuje 114 narodnih poslanika. Poslanici su raspravu na predlog tog zakona započeli juče, nakon što je završena rasprava o amandmanima na Predlog zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Skupština Srbije je na dnevni red, na predlog Odbora za kulturu i informisanje, po hitnom postupku uvrstila predlog liste kandidata za izbor članova Saveta REM-a i o njoj će se raspravljati pošto se završi rasprava o amandmanima na prvih osam tačaka dnevnog reda. Pored