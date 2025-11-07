Kako je propao izvoz srpskog oružja

Poslovi su stali, novac ne dolazi do proizvođača koji žive od vazduha, firme registrovane za promet NVO ostale su bez posla i gube poverenje na tržištu. Kada će biti ukinuta zabrana izvoza?

Lično Aleksandar Vučić prvo zabrani izvoz naoružanja i municije bilo kome i bilo gde i zatim ponudi svima iz EU da uzmu sve što žele. Zainteresovanoj i stručnoj javnosti nije jasno šta se to u stvari dešava. Izvesno je da je od 23. juna pod zabranom izvoz osim ponekog izuzetka sa posebnim dozvolama državnog vrha, pardon, jednog čoveka. Poslovi su stali, novac ne dolazi do proizvođača koji žive od vazduha, firme registrovane za promet NVO (naoružanje i vojna oprema)