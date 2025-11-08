BBC vesti na srpskom

Napetosti u Hrvatskoj: Navijači, Tompsonove pesme i dani srpske kulture

Zbog hapšenja devetorice muškaraca koji su prekinuli kulturni program srpske nacionalne manjine u Splitu, navijači Torcide organizovali protest u ovom gradu.

BBC News pre 59 minuta
Kombi hrvatske policije, arhivska fotografija
Getty Images

Pet dana pošto je grupa muškaraca prekinula kulturnu manifestaciju srpske manjine u Splitu, Hrvatskoj, odjeci ovog događaja nastavljanju da se umnožavaju.

Par hiljada ljudi okupilo se u subotu, 8. oktobra, u Splitu tražeći oslobođenje muškaraca koji su u pritvoru jer nisu dozvolili održavanje Dana srpske kulture 3. novembra, prenose hrvatska mediji.

Oni se terete za nasilničko ponašanje i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

U pritvoru su zbog mogućnosti uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela, prenela je novinska agencija Beta.

Subotnji protest organizovala je Torcida, navijačka grupa fudbalskog kluba Hajduka iz Splita, a njima su se pridružila i pojedina udruženja ratnih vojnih veterana, čiji je predstavnik Marko Rogić rekao da su hapšenja „uperena protiv one Hrvatske za koju su se branitelji borili".

Navijači treba da se zapitaju protiv čega protestuju, reagovao je premijer Andrej Plenković.

Što je suština protesta? U mandatima naše tri vlade, rađeno je na dignitetu Domovinskog rata, prava hrvatskih branitelja, jačanju Hrvatske vojske, naveo je.

On je ranije osudio prekid srpske kulturne manifestacije rekavši da je reč o nedopustivom napadu na srpsku nacionalnu manjinu.

Pre subotnjeg protesta, u petak uveče u Zagrebu se okupilo nekoliko desetina maskiranih muškaraca ispred Srpskog kulturnog centra, gde se takođe održava program Dana srpske kulture, pevajući ustaške pesme.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da se na taj način slavi NDH - kvislinška državna tvorevina nastala uz pomoć nacističke Nemačke i fašističke Italije tokom Drugog svetskog rata.

U Zagrebu je ovog leta organizovan koncert ekstremno desnog pevača Marka Perkovića Tompsona, kome je prisustvovalo više stotina hiljada ljudi, i na kome su se čuli ustaški pokliči Za dom spremni.

Generalnoj probi prisustvovao je premijer Andrej Plenković, koji je u subotu rekao da kao što je levica tada „svuda videla istorijski revizionizam i ustaštvo", tako sada desnica neopravdano optužuje državu za unižavanje Domovinskog rata.

Hrvatska Domovinski rat iz 1990-ih vidi kao rat u kome je ostvarena nezavisnost.

Njega je obeležila i vojna akcija Oluja, tokom koje je više od 200.000 ljudi, mahom Srba, bilo primorano da napusti Hrvatsku.

Ustaški poklič 'Za dom spremni' danas se koristi da izrazi spremnost da se brani Hrvatska i ovaj uzvik se čuo i tokom subotnjeg okupljanja u Splitu, zajedno sa Tompsonovim pesmama.

Šta se desilo u Splitu?

Oko sto muškaraca, obučenih u crno, koji su govorili ustaški pozdrav 'Za dom spremni' sprečili su održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvaranja Dana srpske kulture u Splitu, preneo je portal Novosti.

Isti medij piše da je jedan od muškaraca iz grupe rekao „smeće srpsko", dok je drugi kazao prisutnima da se raziđu i da nikome neće biti ništa.

Tvrdili su da ovakav program ne može da se održi u vreme komemoracije povezane sa okupacijom Vukovara.

Na događaju je trebalo da nastupe umetničke grupe iz Splita i Novog Sada.

Vukovar je 1991. bio poprište jednog od najsurovijih sukoba u ratu u bivšoj Jugoslaviji, gde su snage Jugoslovenske narodne armije i srpskih formacija mesecima okruživale grad, njegove stanovnike i hrvatske snage.

Incident su osudili mnogi hrvatski političari, među njima i predsednik Zoran Milanović.

Zbog prekidanja programa, uhapšena su devetorica muškaraca, starosti od 23 do 59 godina, a među njima je jedan lokalni funkcioner vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), prenela je Slobodna Dalmacija.

Navijačka grupa Torcida tvrdi da je na delu „licemerje I linč" koji su „kulminirali pritvaranjem branitelja".

Sve je počelo „događajem koji je za cilj imao mirno izraziti neslaganje s održavanjem manifestacija na kojima se peva o hrvatskim gradovima kao srpskima i predstavlja država koja je na našu Domovinu izvela agresiju", naveli su, prenosi Večernji list..

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.08.2025)

BBC News
Ko štrajkuje glađu u centru Beograda i zašto

Ko štrajkuje glađu u centru Beograda i zašto

BBC News pre 3 sata
Tramp izuzeo Mađarsku od američkih sankcija za kupovinu ruske nafte i gasa

Tramp izuzeo Mađarsku od američkih sankcija za kupovinu ruske nafte i gasa

BBC News pre 6 sati
Pola veka misterije nestanka verskog vođe i telo u tajnoj mrtvačnici

Pola veka misterije nestanka verskog vođe i telo u tajnoj mrtvačnici

BBC News pre 3 sata
Mamac za bes: Kako nas društvene mreže ljute

Mamac za bes: Kako nas društvene mreže ljute

BBC News pre 6 sati
Jesu li roboti spas za čišćenje kuće i brigu o starima

Jesu li roboti spas za čišćenje kuće i brigu o starima

BBC News pre 5 sati
BBC News

Povezane vesti »

Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom

Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom

Beta pre 35 minuta
„Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom“: Pupovac o incidentima u Zagrebu i Splitu…

„Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom“: Pupovac o incidentima u Zagrebu i Splitu

Danas pre 29 minuta
Protest u Splitu: Torcida pozvala na puštanje uhapšenih zbog incidenta na Danima srpske kulture

Protest u Splitu: Torcida pozvala na puštanje uhapšenih zbog incidenta na Danima srpske kulture

N1 Info pre 29 minuta
Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj pod policijskom zaštitom

Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj pod policijskom zaštitom

N1 Info pre 34 minuta
Selaković: Incidenti na Danima srpske kulture u Zagrebu pokušaj zastrašivanja Srba

Selaković: Incidenti na Danima srpske kulture u Zagrebu pokušaj zastrašivanja Srba

Euronews pre 18 minuta
Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom

Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom

Radio sto plus pre 9 minuta
"Za dom spremni" i Tompsonove pesme u Splitu – protest "Torcide" zbog hapšenja izgrednika, upućene nove pretnje

"Za dom spremni" i Tompsonove pesme u Splitu – protest "Torcide" zbog hapšenja izgrednika, upućene nove pretnje

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaSplitNacionalne manjine

Sport, najnovije vesti »

Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom

Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom

Beta pre 35 minuta
„Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom“: Pupovac o incidentima u Zagrebu i Splitu…

„Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom“: Pupovac o incidentima u Zagrebu i Splitu

Danas pre 29 minuta
Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj pod policijskom zaštitom

Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj pod policijskom zaštitom

N1 Info pre 34 minuta
Od uspavanke do ekstaze - De Liht izvukao Junajted iz agonije, ali Totenhem ostaje nepobediv

Od uspavanke do ekstaze - De Liht izvukao Junajted iz agonije, ali Totenhem ostaje nepobediv

Sportske.net pre 8 minuta
Košarkašice Srbije se okupljaju pred prvi kvalifikacioni prozor

Košarkašice Srbije se okupljaju pred prvi kvalifikacioni prozor

RTS pre 29 minuta