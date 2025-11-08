Napetosti u Hrvatskoj: Navijači, Tompsonove pesme i dani srpske kulture

BBC News pre 59 minuta

Getty Images

Pet dana pošto je grupa muškaraca prekinula kulturnu manifestaciju srpske manjine u Splitu, Hrvatskoj, odjeci ovog događaja nastavljanju da se umnožavaju.

Par hiljada ljudi okupilo se u subotu, 8. oktobra, u Splitu tražeći oslobođenje muškaraca koji su u pritvoru jer nisu dozvolili održavanje Dana srpske kulture 3. novembra, prenose hrvatska mediji.

Oni se terete za nasilničko ponašanje i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

U pritvoru su zbog mogućnosti uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela, prenela je novinska agencija Beta.

Subotnji protest organizovala je Torcida, navijačka grupa fudbalskog kluba Hajduka iz Splita, a njima su se pridružila i pojedina udruženja ratnih vojnih veterana, čiji je predstavnik Marko Rogić rekao da su hapšenja „uperena protiv one Hrvatske za koju su se branitelji borili".

Navijači treba da se zapitaju protiv čega protestuju, reagovao je premijer Andrej Plenković.

Što je suština protesta? U mandatima naše tri vlade, rađeno je na dignitetu Domovinskog rata, prava hrvatskih branitelja, jačanju Hrvatske vojske, naveo je.

On je ranije osudio prekid srpske kulturne manifestacije rekavši da je reč o nedopustivom napadu na srpsku nacionalnu manjinu.

Pre subotnjeg protesta, u petak uveče u Zagrebu se okupilo nekoliko desetina maskiranih muškaraca ispred Srpskog kulturnog centra, gde se takođe održava program Dana srpske kulture, pevajući ustaške pesme.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da se na taj način slavi NDH - kvislinška državna tvorevina nastala uz pomoć nacističke Nemačke i fašističke Italije tokom Drugog svetskog rata.

U Zagrebu je ovog leta organizovan koncert ekstremno desnog pevača Marka Perkovića Tompsona, kome je prisustvovalo više stotina hiljada ljudi, i na kome su se čuli ustaški pokliči Za dom spremni.

Generalnoj probi prisustvovao je premijer Andrej Plenković, koji je u subotu rekao da kao što je levica tada „svuda videla istorijski revizionizam i ustaštvo", tako sada desnica neopravdano optužuje državu za unižavanje Domovinskog rata.

Hrvatska Domovinski rat iz 1990-ih vidi kao rat u kome je ostvarena nezavisnost.

Njega je obeležila i vojna akcija Oluja, tokom koje je više od 200.000 ljudi, mahom Srba, bilo primorano da napusti Hrvatsku.

Ustaški poklič 'Za dom spremni' danas se koristi da izrazi spremnost da se brani Hrvatska i ovaj uzvik se čuo i tokom subotnjeg okupljanja u Splitu, zajedno sa Tompsonovim pesmama.

Šta se desilo u Splitu?

Oko sto muškaraca, obučenih u crno, koji su govorili ustaški pozdrav 'Za dom spremni' sprečili su održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvaranja Dana srpske kulture u Splitu, preneo je portal Novosti.

Isti medij piše da je jedan od muškaraca iz grupe rekao „smeće srpsko", dok je drugi kazao prisutnima da se raziđu i da nikome neće biti ništa.

Tvrdili su da ovakav program ne može da se održi u vreme komemoracije povezane sa okupacijom Vukovara.

Na događaju je trebalo da nastupe umetničke grupe iz Splita i Novog Sada.

Vukovar je 1991. bio poprište jednog od najsurovijih sukoba u ratu u bivšoj Jugoslaviji, gde su snage Jugoslovenske narodne armije i srpskih formacija mesecima okruživale grad, njegove stanovnike i hrvatske snage.

Incident su osudili mnogi hrvatski političari, među njima i predsednik Zoran Milanović.

Zbog prekidanja programa, uhapšena su devetorica muškaraca, starosti od 23 do 59 godina, a među njima je jedan lokalni funkcioner vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), prenela je Slobodna Dalmacija.

Navijačka grupa Torcida tvrdi da je na delu „licemerje I linč" koji su „kulminirali pritvaranjem branitelja".

Sve je počelo „događajem koji je za cilj imao mirno izraziti neslaganje s održavanjem manifestacija na kojima se peva o hrvatskim gradovima kao srpskima i predstavlja država koja je na našu Domovinu izvela agresiju", naveli su, prenosi Večernji list..

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.08.2025)