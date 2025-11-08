Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom

Beta pre 2 sata

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) i poslanik u Saboru Hrvatske Milorad Pupovac izjavio je danas za Hrvatski radio da su institucije srpske zajednice i sva dešavanja te zajednice u Hrvatskoj trenutno pod policijskom zaštitom.

On je ocenio da su incidenti u Splitu i Zagrebu napad na ustavni poredak i kulturnu autonomiju srpske zajednice u Hrvatskoj.

"Ako ljudi dođu s kapuljačama, maskiranim licima, to nije mirno okupljanje. To je pretnja. Ako ljudi pevaju i uzvikuju pesme i veličaju NDH pred Srpskim kulturnim centrom, pred narodom koji se tamo okuplja, koji je mahom srpske nacionalnosti, koji je bio strašna žrtva režima te države, ustaškog režima, NDH, to je onda nešto što se teško može smatrati mirnim okupljanjem", rekao je Pupovac, prenela je Hrvatska radiotelevizija.

O incidentu ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde je sinoć učestvovao na otvaranju izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića", Pupovac je rekao da to "nije bilo lepo za videti, nije bilo lepo za čuti jer ljudi koji su došli, mahom mladi ljudi, su zapravo došli radi zastrašivanja".

"Oni koji su ih organizovali i poslali hteli su zapravo da zastraše", ukazao je Pupovac i dodao da je pitanje za nadležna tela da odgovore ko stoji iza toga.

On je ocenio da je situacija već eskalirala i da će puno zavisiti o tome na koji način će reagovati javnost, institucije i ključni ljudi u hrvatskoj nacionalnoj politici.

"Hoće li u ovome videti ne samo problem za srpsku manjinu, nego problem za zaštitu Ustava, za zaštitu zakona, za zaštitu onih civilizacijskih normi koje su Hrvatskoj omogućile da postane priznata i prihvaćena članica porodice evropskih i svetskih naroda i država", naglasio je poslanik u Saboru.

(Beta, 08.11.2025)

