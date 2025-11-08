Linta: Skup u Splitu dokaz da je stvarni temelj Hrvatske genocidna NDH

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je večeras da je protest više hiljada ljudi na splitskoj Rivi, povodom hapšenja devet osoba koje su učestvovale u incidentu na manifestaciji Dani srpske kulture u tom gradu, jedan od mnogih dokaza da je stvarni temlje Hrvatske "genocidna NDH". "Glavni zahtev je bilo puštanje devetoro privedenih ustaša odnosno navijača Hajduka koji su nasilno prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Splitu pre nekoliko dana i