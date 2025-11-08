Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom

Radio sto plus pre 24 sata
Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom

On je ocenio da su incidenti u Splitu i Zagrebu napad na ustavni poredak i kulturnu autonomiju srpske zajednice u Hrvatskoj. “Ako ljudi dođu s kapuljačama, maskiranim licima, to nije mirno okupljanje.

To je pretnja. Ako ljudi pevaju i uzvikuju pesme i veličaju NDH pred Srpskim kulturnim centrom, pred narodom koji se tamo okuplja, koji je mahom srpske nacionalnosti, koji je bio strašna žrtva režima te države, ustaškog režima, NDH, to je onda nešto što se teško može smatrati mirnim okupljanjem”, rekao je Pupovac, prenela je Hrvatska radiotelevizija. {Related:234027} O incidentu ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde je sinoć učestvovao na otvaranju izložbe
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Protest Torcide u Splitu zbog pritvora osumnjičenih za napad na srpsku nacionalnu manjinu

Protest Torcide u Splitu zbog pritvora osumnjičenih za napad na srpsku nacionalnu manjinu

Slobodna Evropa pre 24 sata
Tompson "grmi" u Splitu, Torcidaši i veterani posle napada na Srbe razvili jezivu parolu: "Uz heroje do groba"

Tompson "grmi" u Splitu, Torcidaši i veterani posle napada na Srbe razvili jezivu parolu: "Uz heroje do groba"

Telegraf pre 24 sata
Šta zvanični Beograd poručuje Zagrebu: Počinioci da budu procesuirani - pokušaj zastrašivanja Srba u Hrvatskoj!

Šta zvanični Beograd poručuje Zagrebu: Počinioci da budu procesuirani - pokušaj zastrašivanja Srba u Hrvatskoj!

Pravda pre 3 sata
Linta: Skup u Splitu dokaz da je stvarni temelj Hrvatske genocidna NDH

Linta: Skup u Splitu dokaz da je stvarni temelj Hrvatske genocidna NDH

Euronews pre 4 sati
Gojković najoštrije osudila incident u Zagrebu: Događaji neprihvatljivi i suprotni vrednostima demokratskog društva

Gojković najoštrije osudila incident u Zagrebu: Događaji neprihvatljivi i suprotni vrednostima demokratskog društva

Euronews pre 3 sata
Povampirenje ustaštva na kub: U Splitu protest navijača Torcide - smeta im hapšenje napadača na Dane srpske kulture (video)

Povampirenje ustaštva na kub: U Splitu protest navijača Torcide - smeta im hapšenje napadača na Dane srpske kulture (video)

Pravda pre 5 sati
Povampirenje ustaštva na kub: U Splitu protest navijača Torcide - smeta im hapšenje napadača na Dane srpske kulture (video)

Povampirenje ustaštva na kub: U Splitu protest navijača Torcide - smeta im hapšenje napadača na Dane srpske kulture (video)

Pravda pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaHrvatskaSplitZagrebMilorad Pupovac

Sport, najnovije vesti »

Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Danas pre 44 minuta
Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Danas pre 44 minuta
Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Kurir pre 9 minuta
Selektorski susreti u Pazovi, Paunović gledao fudbalerke Srbjie

Selektorski susreti u Pazovi, Paunović gledao fudbalerke Srbjie

Sportske.net pre 39 minuta
Loša vest za selektora Paunovića uoči meča sa Engleskom: Vlahović prinudno izašao iz igre u dresu Juventusa

Loša vest za selektora Paunovića uoči meča sa Engleskom: Vlahović prinudno izašao iz igre u dresu Juventusa

Danas pre 1 sat