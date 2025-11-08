Pupovac: Institucije i dešavanja srpske zajednice u Hrvatskoj su pod policijskom zaštitom

On je ocenio da su incidenti u Splitu i Zagrebu napad na ustavni poredak i kulturnu autonomiju srpske zajednice u Hrvatskoj. “Ako ljudi dođu s kapuljačama, maskiranim licima, to nije mirno okupljanje.

To je pretnja. Ako ljudi pevaju i uzvikuju pesme i veličaju NDH pred Srpskim kulturnim centrom, pred narodom koji se tamo okuplja, koji je mahom srpske nacionalnosti, koji je bio strašna žrtva režima te države, ustaškog režima, NDH, to je onda nešto što se teško može smatrati mirnim okupljanjem", rekao je Pupovac, prenela je Hrvatska radiotelevizija. O incidentu ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde je sinoć učestvovao na otvaranju izložbe