Tompson "grmi" u Splitu, Torcidaši i veterani posle napada na Srbe razvili jezivu parolu: "Uz heroje do groba"

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs/Index.hr
Tompson "grmi" u Splitu, Torcidaši i veterani posle napada na Srbe razvili jezivu parolu: "Uz heroje do groba"

Na splitskoj Rivi uskoro počinje najavljeni protest navijačke grupe Torcida i udruženja veterana, koji je privukao veliku pažnju javnosti u Hrvatskoj, ali i u Srbiji.

Hrvatski mediji prenose da je skup je zvanično prijavljen i odobren od strane Grada Splita, a prema najavama, trebao bi da počne oko 11 sati. Kako prenosi Index.hr, na Rivi se okupilo oko 1.000 učesnika, dok je vidljivo i pojačano prisustvo policije, koja prati situaciju kako bi obezbedila javni red i mir. Tu su predstavnici veterana, Torcidaši, a sa razglasa se puštaju pesme Tompsona. Razvijen je i transparent: - Uz heroje, do groba! Ministar unutrašnjih poslova
