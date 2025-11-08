„Za dom spremni sada, kao 1991!“ - Jezive neonacističke poruke protiv Srba sa protesta u Splitu

U Splitu je održan protest navijača FK Hajduk, takozvane Torcide, zbog hapšenja devet osoba koje su učestvovale u incidentu u ponedeljak veče, kada je grupa maskiranih muškaraca zabranila održavanje manifestacije Dani srpske kulture.

Skup je održan uz podršku HDZ-ovog gradonačelnika Tomislava Šuta koji je Torcidi dao dozvolu za korišćenje splitske Rive, a skup je održan uprkos tome što nije prijavljen policiji jer to nije potrebno, kako je rekao ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović. Prema pisanju Indeksa, na protestu je bilo između 3000-4000 ljudi. Okupljenima se obratio i tamošnji fratar Ivo Rastočić koji je pozvao na minut ćutanja za Franju Tuđmana, i nekadašnjeg ministra