Naveo je da drugi problem predstavljaju opštine u kojima je broj upisanih birača veći od broja stanovnika utvrđenog popisom.
Đilas (SSP): Zakon o biračkom spisku besmislica, neće sprečiti krađu na biračkim mestima
Beta pre 1 sat
Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Ðilas ocenilo je danas da je novi Zakon o biračkom spisku "besmislica" i dodao da se savetodavnim komisijama ne sprečava krađa na biračkim mestima.
Poslanici Skupštine Srbije su u petak izglasali osam zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.
Đilas je u podkastu "Dežurni krivac" rekao u vezi s tim zakonom da je "prvi problem to što se u biračkom spisku i dalje nalaze preminuli građani. To je posao koji se lako može završiti – dovoljno je da IT stručnjaci obiđu opštine širom Srbije i obrišu preminule iz spiska. Za to je potrebno najviše dva meseca rada".
(Beta, 08.11.2025)