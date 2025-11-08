Đilas (SSP): Zakon o biračkom spisku besmislica, neće sprečiti krađu na biračkim mestima

Beta pre 1 sat

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Ðilas ocenilo je danas da je novi Zakon o biračkom spisku "besmislica" i dodao da se savetodavnim komisijama ne sprečava krađa na biračkim mestima.

Poslanici Skupštine Srbije su u petak izglasali osam zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Đilas je u podkastu "Dežurni krivac" rekao u vezi s tim zakonom da je "prvi problem to što se u biračkom spisku i dalje nalaze preminuli građani. To je posao koji se lako može završiti – dovoljno je da IT stručnjaci obiđu opštine širom Srbije i obrišu preminule iz spiska. Za to je potrebno najviše dva meseca rada".

Naveo je da drugi problem predstavljaju opštine u kojima je broj upisanih birača veći od broja stanovnika utvrđenog popisom.

(Beta, 08.11.2025)

