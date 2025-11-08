Lučani: Opozicija i studenti osudili fizički napad predsednika opštine na lokalnog sveštenika

Beta pre 24 minuta

Opoziciona Grupa građana (GG) "Jedan tim" u Lučanima i Samoorganizovana grupa mladih i studenata iz Lučana i Guče "Mladi u blokadi" osudili su "fizički i verbalni napad" na sveštenika lučanske crkve Dalibora i traže ostavku predsednika te opštine Milivoja Dolovića.

Zbog napada na sveštenika u Lučanima je sinoć održan veliki protest građana koji su podržali sveštenika Dalibora i zatražili ostavku predsednika lučanske Opštine.

"Najoštrije osuđujemo incident, nezapamćen još iz doba komunizma, kada je, prema našim izvorima, u Lučanima predsednik opštine Milivoje Dolović, vidno alkoholisan, u društvu ništa manje alkoholisanog SNS jurišnika iz nekog drugog grada, verbalno i fizički napao sveštenika lučanske crkve oca Dalibora", navodi se u saopštenju GG "Jedan tim".

GG dodaje da je prema njihovim saznanjima povod za napad na sveštenika bio nedavni doček studenata u parohijskom domu u Lučanima.

"Pozivamo nadležne organe da istraže navedeni slučaj i pozovu na odgovornost vinovnike slučaja", navodi u saopštenju GG "Jedan tim" i poziva i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija da osudi napad na sveštenika i zaštiti ga.

"Mladi u blokadi" podržali su takođe sveštenika Dalibora i osudili napad na njega.

"Duboko smo zabrinuti i ogorčeni zbog verbalnog napada na sveštenika Dalibora, koji je izvršen od strane predsednika Opštine Milivoja Dolovića i još nekoliko osoba", navode u saopštenju "Mladi u blokadi".

Oni su najoštrije osudili "svaki oblik nasilja, pritiska i nepoštovanja prema sveštenstvu i bilo kome ko svojim delovanjem doprinosi zajednici".

(Beta, 08.11.2025)