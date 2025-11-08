Lučani: Opozicija i studenti osudili fizički napad predsednika opštine na lokalnog sveštenika

Beta pre 24 minuta

Opoziciona Grupa građana (GG) "Jedan tim" u Lučanima i Samoorganizovana grupa mladih i studenata iz Lučana i Guče "Mladi u blokadi" osudili su "fizički i verbalni napad" na sveštenika lučanske crkve Dalibora i traže ostavku predsednika te opštine Milivoja Dolovića.

Zbog napada na sveštenika u Lučanima je sinoć održan veliki protest građana koji su podržali sveštenika Dalibora i zatražili ostavku predsednika lučanske Opštine.

"Najoštrije osuđujemo incident, nezapamćen još iz doba komunizma, kada je, prema našim izvorima, u Lučanima predsednik opštine Milivoje Dolović, vidno alkoholisan, u društvu ništa manje alkoholisanog SNS jurišnika iz nekog drugog grada, verbalno i fizički napao sveštenika lučanske crkve oca Dalibora", navodi se u saopštenju GG "Jedan tim".

GG dodaje da je prema njihovim saznanjima povod za napad na sveštenika bio nedavni doček studenata u parohijskom domu u Lučanima.

"Pozivamo nadležne organe da istraže navedeni slučaj i pozovu na odgovornost vinovnike slučaja", navodi u saopštenju GG "Jedan tim" i poziva i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija da osudi napad na sveštenika i zaštiti ga.

"Mladi u blokadi" podržali su takođe sveštenika Dalibora i osudili napad na njega.

"Duboko smo zabrinuti i ogorčeni zbog verbalnog napada na sveštenika Dalibora, koji je izvršen od strane predsednika Opštine Milivoja Dolovića i još nekoliko osoba", navode u saopštenju "Mladi u blokadi".

Oni su najoštrije osudili "svaki oblik nasilja, pritiska i nepoštovanja prema sveštenstvu i bilo kome ko svojim delovanjem doprinosi zajednici".

(Beta, 08.11.2025)

Povezane vesti »

Opozicija i studenti: Predsednik opštine Lučani da da ostavku zbog napada na lokalnog sveštenika

Opozicija i studenti: Predsednik opštine Lučani da da ostavku zbog napada na lokalnog sveštenika

N1 Info pre 59 minuta
Lučani: Opozicija i studenti osudili fizički napad predsednika opštine na lokalnog sveštenika

Lučani: Opozicija i studenti osudili fizički napad predsednika opštine na lokalnog sveštenika

Danas pre 1 sat
Pijan vukao sveštenika za bradu zbog jer je primio studente u parohijski dom: Opozicija i „Mladi u blokadi“ traže ostavku…

Pijan vukao sveštenika za bradu zbog jer je primio studente u parohijski dom: Opozicija i „Mladi u blokadi“ traže ostavku predsednika opštine Lučani zbog napada na oca Dalibora

Nova pre 25 minuta
Lučanci zgroženi napadom naprednjaka na sveštenika, masovno izašli na ulice

Lučanci zgroženi napadom naprednjaka na sveštenika, masovno izašli na ulice

Ozon press pre 35 minuta
Lučani: Opozicija i studenti osudili fizički napad predsednika opštine na lokalnog sveštenika

Lučani: Opozicija i studenti osudili fizički napad predsednika opštine na lokalnog sveštenika

Radio sto plus pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GučaLučani

Politika, najnovije vesti »

Zaharova: Odbijam da razmatram mogućnost da ruski vojnici, koji su davali srce za srpsku braću, budu ubijeni srpskim oružjem

Zaharova: Odbijam da razmatram mogućnost da ruski vojnici, koji su davali srce za srpsku braću, budu ubijeni srpskim oružjem

N1 Info pre 59 minuta
Opozicija i studenti: Predsednik opštine Lučani da da ostavku zbog napada na lokalnog sveštenika

Opozicija i studenti: Predsednik opštine Lučani da da ostavku zbog napada na lokalnog sveštenika

N1 Info pre 59 minuta
Dijana Hrka nastavila štrajk glađu: "Noći hladne, svež vazduh probija kroz šatore"

Dijana Hrka nastavila štrajk glađu: "Noći hladne, svež vazduh probija kroz šatore"

N1 Info pre 25 minuta
Paunović: Zakon o jedinstvenom biračkom spisku ne ostavlja prostor za manipulacije

Paunović: Zakon o jedinstvenom biračkom spisku ne ostavlja prostor za manipulacije

RTV pre 50 minuta
Predstavljeni nacrti tri nova zakona u oblasti gasa, nafte i obaveznih rezervi

Predstavljeni nacrti tri nova zakona u oblasti gasa, nafte i obaveznih rezervi

RTV pre 10 minuta