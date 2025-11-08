Pijan vukao sveštenika za bradu zbog jer je primio studente u parohijski dom: Opozicija i „Mladi u blokadi“ traže ostavku predsednika opštine Lučani zbog napada na oca Dalibora

Opoziciona Grupa građana (GG) "Jedan tim" u Lučanima i Samoorganizovana grupa mladih i studenata iz Lučana i Guče "Mladi u blokadi" osudili su "fizički i verbalni napad" na sveštenika lučanske crkve Dalibora i traže ostavku predsednika te opštine Milivoja Dolovića.

Zbog napada na sveštenika u Lučanima je sinoć održan veliki protest građana koji su podržali sveštenika Dalibora i zatražili ostavku predsednika lučanske Opštine. „Najoštrije osuđujemo incident, nezapamćen još iz doba komunizma, kada je, prema našim izvorima, u Lučanima predsednik opštine Milivoje Dolović, vidno alkoholisan, u društvu ništa manje alkoholisanog SNS jurišnika iz nekog drugog grada, verbalno i fizički napao sveštenika lučanske crkve oca Dalibora“,