Aca Lukas odgovorio Dodiku: „Nikad mu nisam tražio podršku, on moju jeste“

Danas pre 3 sata  |  Nova.rs
Nakon što je Aci Lukasu otkazan nastup na Jahorini i nakon što je Milorad Dodik obavestio javnost kako je pevač izgubio kredibilitet za dalje nastupe u Republici Srpskoj oglasio se Lukas.

Kako prenosi Nova.rs, pevač je na svom zvaničnom Instagram nalogu naglasio kako Milorada za podršku nikada nije molio, ali da političar njega jeste, te da on ne pravi podele kada je reč o nacionalnosti, boji kože i ostalim različitostima kod ljudi. „Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio! On moju jeste, više puta, i dobio ju je! Meni je žao što je Mile danas samo predsednik jedne partije…Ljude ne delim po nacionalnosti, veroispovesti i boji kože, a najmanje
Ključne reči

Aca LukasRepublika SrpskaMilorad Dodik

