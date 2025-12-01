"Ja podršku Dodika nisam tražio, on moju jeste" Lukas odgovorio Dodiku nakon slike sa Naserom Orićem

Blic pre 7 sati
"Ja podršku Dodika nisam tražio, on moju jeste" Lukas odgovorio Dodiku nakon slike sa Naserom Orićem
Aca Lukas Dodiku: "Meni je žao što je Mile danas samo predsednik jedne partije" Lukas napisao da fanovima ne traži ličhnu kartu Nakon što je Milorad Dodik na svom Tviter nalogu napisao da je Aca Lukas slikom, koja je isplivala u javnost, na kojoj je u društvu Nasera Orića, povredio sve ljude u Republici Srpskoj, oglasio se pevač na svom Instagram profilu. Aca Lukas podelio je sliku sa Miloradom Dodikom i naveo da on podršku političara nije tražio, ali da Dodik
Aca Lukas odgovorio Dodiku: „Nikad mu nisam tražio podršku, on moju jeste“

Danas pre 6 sati
Naser Orić odgovorio Dodiku nakon što se u javnosti pojavila fotografija sa Acom Lukasem

Danas pre 5 sati
Aci Lukasu otkazan nastup na Jahorini zbog slike sa Naserom Orićem, oglasili se iz Olimpijskog centra: "Uznemirio je javnost u…

Blic pre 8 sati
"Ja volim Acu Lukasa" Oglasio se Naser Orić nakon slike sa Acom Lukasom: "Poštujem njegov rad i njegove pesme"

Blic pre 7 sati
Aca Lukas se slikao sa Naserom Orićem, reagovao Dodik

Danas pre 9 sati
