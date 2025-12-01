"Ja podršku Dodika nisam tražio, on moju jeste" Lukas odgovorio Dodiku nakon slike sa Naserom Orićem

Aca Lukas Dodiku: "Meni je žao što je Mile danas samo predsednik jedne partije" Lukas napisao da fanovima ne traži ličhnu kartu Nakon što je Milorad Dodik na svom Tviter nalogu napisao da je Aca Lukas slikom, koja je isplivala u javnost, na kojoj je u društvu Nasera Orića, povredio sve ljude u Republici Srpskoj, oglasio se pevač na svom Instagram profilu. Aca Lukas podelio je sliku sa Miloradom Dodikom i naveo da on podršku političara nije tražio, ali da Dodik