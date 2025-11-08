Potražnja diže cene ogreva, ali ove tri kategorije građana imaju pravo na umanjenje i do 50 odsto: Ovo je cenovnik "Srbijašuma"…

Komercijalni direktor "Srbijašuma" Aleksandar Šalipur kaže za RTS da građani kod njih mogu da kupe pojedinačno do 15 metara kubnih ogrevnog drveta, a u okviru povlašćenih cena, do 10 metara kubnih, piše RTS.

Velika potražnja za drvetom i peletom pogurala je značajno cene tog ogreva na stovarištima širom Srbije. Kod "Srbijašuma" kubik je 50 odsto jeftiniji i košta 5.269 dinara sa PDV-om. U okviru državnih mera podrške građanima, od septembra do marta, najugroženija domaćinstva mogu ga kupiti po ceni i od 2.900 dinara sa PDV-om. Komercijalni direktor " Srbijašuma" Aleksandar Šalipur rekao je u Dnevniku RTS-a da građani mogu da kupe pojedinačno do 15 metara kubnih