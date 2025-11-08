Drva po povlašćenim cenama: Penzioneri i socijalno ugroženi mogu kupiti po nižoj ceni

Komercijalni direktor "Srbijašuma" Aleksandar Šalipur rekao je danas da je u tom preduzeću kubik drva 50 odsto jeftiniji i košta 5.269 dinara sa PDV-om, a u okviru državnih mera podrške građanima, od septembra do marta.

Najugroženija domaćinstva mogu ga kupiti po ceni i od 2.900 dinara sa PDV-om. Šalipur je naveo da građani kod njih mogu da kupe pojedinačno do 15 metara kubnih ogrevnog drveta, a u okviru povlašćenih cena do 10 metara kubnih. Prva kategorija povlašćenih su svi penzioneri, invalidi, učesnici rata, ratni vojni invalidi, porodice nastradalih učesnika rata, kojima je cena umanjena za oko 15 odsto i iznosi 4.478 dinara za jedan metar kubni, prenosi Radio-televizija