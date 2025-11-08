Slava pada u subotu ili nedelju? Evo da li po zakonu zaposleni imaju pravo na slobodan dan, ovo treba da znaju svi koji slave

Sezona slava u Srbiji ulazi u pun zamah, a današnji dan obeležava veliki broj domaćina koji slave Mitrovdan.

Zanimljivost ove godine je ta što slava pada u subotu, pa mnoge zanima da li po zakonu sledi slobodan dan u ponedeljak? Jedno pitanje se redovno postavlja: šta se dešava kada krsna slava "padne" u subotu ili nedelju? Da li zaposleni tada imaju pravo da slobodan dan koji mogu da prenesu na ponedeljak ili neki drugi radni dan? Odgovor je jasan, ali mnogi ga ne znaju. Šta tačno kaže zakon? Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima Republike Srbije, vernici imaju