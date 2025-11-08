Padala je kiša na Mitrovdan: Evo kakva nas zima čeka prema narodnom verovanju

Alo pre 5 sati
Padala je kiša na Mitrovdan: Evo kakva nas zima čeka prema narodnom verovanju

Na Mitrovdan, vreme otkriva kakva će biti zima. Pošto je danas padala kiša, prema narodnom verovanju, pred nama je blaga i topla sezona bez jačih mrazeva.

Na Mitrovdan, 8. novembra, prema narodnom verovanju, vreme otkriva kakva nas zima očekuje. Ove godine praznik je obeležen kišom i oblačnim nebom, pa mnogi veruju da je to jasan znak da će zima biti blaga i topla. Pravoslavni vernici danas slave Svetog Dimitrija – Mitrovdan, jednog od najpoštovanijih svetaca u srpskom narodu. Pored verskog značenja, ovaj dan ima i snažnu simboliku u narodnoj meteorologiji, jer su naši preci smatrali da vreme na Mitrovdan predskazuje
