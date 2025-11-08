Policija u Nišu uhapsila osumnjičene za bacanje bombe u dvorište porodične kuće

Pripadnici policije u Nišu, intenzivnim operativnim radom identifikovali su i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su danas D.

M. (40) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju, uhapšen je i M. S. (23) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u pomaganju. Takođe, dodaje se da se D. M. sumnjiči da je 24. oktobra aktivirao i bacio u dvorište jedne porodične kuće u Nišu