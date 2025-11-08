Uhapšeni niški bombaši Po dogovoru bombu ubacili u dvorište jedne porodične kuće

Alo pre 36 minuta
Pripadnici policije u Nišu intenzivnim operativnim radom identifikovali su i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su danas D. M. (40) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Kako se navodi u saopštenju, uhapšen je i M. S. (23) iz Niša, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u pomaganju. Takođe, dodaje se da se D. M. sumnjiči da je 24. oktobra aktivirao i bacio u dvorište jedne porodične kuće u Nišu ručnu bombu, za koju se sumnja da je prethodno dobio od M. S., a potom pobegao. Iz MUP su istakli da prilikom detoniranja bombe nije bilo povređenih osoba. U cilju rasvetljavanja ovih krivičnih dela i
