Uhapšen muškarac zbog krađe i pokušaja krađe u niškom supermarketu

Gradski portal 018 pre 2 sata  |  redakcija GP018
Uhapšen muškarac zbog krađe i pokušaja krađe u niškom supermarketu

Kako se navodi u policijskom saopštenju, osumnjičeni je juče u jednom supermarketu u Nišu pokušao da ukrade veću količinu kafe i više odevnih predmeta.

Radnici obezbeđenja su ga uočili i zadržali do dolaska policije, nakon čega je uhapšen. Takođe, sumnja se da je isti muškarac prethodne nedelje iz istog objekta ukrao veću količinu kafe i pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužiocu.
Otvori na gradskiportal018.rs

Povezane vesti »

Policija u Beogradu otkrila laboratoriju za proizvodnju droge u stanu, uhapšeno jedno lice

Policija u Beogradu otkrila laboratoriju za proizvodnju droge u stanu, uhapšeno jedno lice

Politika pre 1 sat
Uhapšeni osumnjičeni za bacanje bombe u dvorište kuće u Nišu

Uhapšeni osumnjičeni za bacanje bombe u dvorište kuće u Nišu

Gradski portal 018 pre 2 sata
Obezbeđenje niškog supermarketa uhvatilo lopova, koji je krao kafu i odeću

Obezbeđenje niškog supermarketa uhvatilo lopova, koji je krao kafu i odeću

Rešetka pre 2 sata
U stanu pravio amfetamin Uhapšen diler u Beogradu

U stanu pravio amfetamin Uhapšen diler u Beogradu

Alo pre 2 sata
Hapšenja zbog bacanja bombe u dvorište kuće u Nišu

Hapšenja zbog bacanja bombe u dvorište kuće u Nišu

Radio 021 pre 3 sata
Hapšenje u Nišu zbog bombe bačene na kuću: Privedeni napadač i saučesnik

Hapšenje u Nišu zbog bombe bačene na kuću: Privedeni napadač i saučesnik

Serbian News Media pre 4 sati
Uhapšene dve osobe zbog detoniranja bombe u Nišu

Uhapšene dve osobe zbog detoniranja bombe u Nišu

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Hronika, najnovije vesti »

Određen pritvor devojci koja je nožem napala policajca u PS Savski venac

Određen pritvor devojci koja je nožem napala policajca u PS Savski venac

Novi magazin pre 3 minuta
Scena kao iz horor filma! Čovek vozi svojom trakom, a onda se odjednom iz mraka pojavljuje on: Pogledajte uznemirujući prizor…

Scena kao iz horor filma! Čovek vozi svojom trakom, a onda se odjednom iz mraka pojavljuje on: Pogledajte uznemirujući prizor kod Čeneja! (video)

Kurir pre 4 minuta
Određen pritvor devojci koja je nožem napala policajca u PS Savski venac

Određen pritvor devojci koja je nožem napala policajca u PS Savski venac

N1 Info pre 1 sat
Određen pritvor državljanki BiH osumnjičenoj da je nožem napala policajca

Određen pritvor državljanki BiH osumnjičenoj da je nožem napala policajca

RTS pre 1 sat
"Moj mašane, preteška rano moja... Nisi sam sa tobom je brat i majka tvoja!" Srceparajuća rođendanska poruka za dečaka koji je…

"Moj mašane, preteška rano moja... Nisi sam sa tobom je brat i majka tvoja!" Srceparajuća rođendanska poruka za dečaka koji je ubijen u masakru na Cetinju!

Kurir pre 39 minuta