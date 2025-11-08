Uhapšen muškarac zbog krađe i pokušaja krađe u niškom supermarketu

Kako se navodi u policijskom saopštenju, osumnjičeni je juče u jednom supermarketu u Nišu pokušao da ukrade veću količinu kafe i više odevnih predmeta.

Radnici obezbeđenja su ga uočili i zadržali do dolaska policije, nakon čega je uhapšen. Takođe, sumnja se da je isti muškarac prethodne nedelje iz istog objekta ukrao veću količinu kafe i pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužiocu.