Obezbeđenje niškog supermarketa uhvatilo lopova, koji je krao kafu i odeću

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. I. (1970) iz okoline Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela krađa u pokušaju i krađa

On je juče, kako se sumnja, iz jednog supermarketa u Nišu, pokušao da ukrade veću količinu kafe i više odevnih predmeta, kada su ga radnici obezbeđenja tog supermarketa uočili i zadržali do dolaska policije, koja ga je potom uhapsila. Takođe, on se sumnjiči da je, prethodne nedelje, iz istog supermarketa, ukrao veću količinu kafe i pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu.