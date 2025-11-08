Obezbeđenje niškog supermarketa uhvatilo lopova, koji je krao kafu i odeću

Rešetka pre 1 sat
Obezbeđenje niškog supermarketa uhvatilo lopova, koji je krao kafu i odeću

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. I. (1970) iz okoline Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela krađa u pokušaju i krađa

On je juče, kako se sumnja, iz jednog supermarketa u Nišu, pokušao da ukrade veću količinu kafe i više odevnih predmeta, kada su ga radnici obezbeđenja tog supermarketa uočili i zadržali do dolaska policije, koja ga je potom uhapsila. Takođe, on se sumnjiči da je, prethodne nedelje, iz istog supermarketa, ukrao veću količinu kafe i pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu.
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Uhapšen muškarac zbog krađe i pokušaja krađe u niškom supermarketu

Uhapšen muškarac zbog krađe i pokušaja krađe u niškom supermarketu

Gradski portal 018 pre 58 minuta
Uhapšeni osumnjičeni za bacanje bombe u dvorište kuće u Nišu

Uhapšeni osumnjičeni za bacanje bombe u dvorište kuće u Nišu

Gradski portal 018 pre 53 minuta
U stanu pravio amfetamin Uhapšen diler u Beogradu

U stanu pravio amfetamin Uhapšen diler u Beogradu

Alo pre 1 sat
Hapšenja zbog bacanja bombe u dvorište kuće u Nišu

Hapšenja zbog bacanja bombe u dvorište kuće u Nišu

Radio 021 pre 2 sata
Hapšenje u Nišu zbog bombe bačene na kuću: Privedeni napadač i saučesnik

Hapšenje u Nišu zbog bombe bačene na kuću: Privedeni napadač i saučesnik

Serbian News Media pre 2 sata
Uhapšene dve osobe zbog detoniranja bombe u Nišu

Uhapšene dve osobe zbog detoniranja bombe u Nišu

RTS pre 2 sata
Uhapšeni niški bombaši Po dogovoru bombu ubacili u dvorište jedne porodične kuće

Uhapšeni niški bombaši Po dogovoru bombu ubacili u dvorište jedne porodične kuće

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišZaječarTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Hronika, najnovije vesti »

Ninić objavio slike uništenog vozila ranjenog Vukašinovića: "Ovo je Banjska 2, međunarodna zajednica da reaguje"

Ninić objavio slike uništenog vozila ranjenog Vukašinovića: "Ovo je Banjska 2, međunarodna zajednica da reaguje"

N1 Info pre 28 minuta
Ninić objavio slike uništenog vozila ranjenog Vukašinovića

Ninić objavio slike uništenog vozila ranjenog Vukašinovića

Novi magazin pre 8 minuta
Užas na Voždovcu, devojka ostala priklještena ispod auta posle nesreće: Hitno prevezena u Urgentni centar, konstatovane joj…

Užas na Voždovcu, devojka ostala priklještena ispod auta posle nesreće: Hitno prevezena u Urgentni centar, konstatovane joj teške povrede

Kurir pre 38 minuta
Devojka priklještena ispod automobila nakon nesreće: Jezive scene u Beogradu

Devojka priklještena ispod automobila nakon nesreće: Jezive scene u Beogradu

Mondo pre 32 minuta
Scena kao iz horor filma! Čovek vozi svojom trakom, a onda se odjednom iz mraka pojavljuje on: Pogledajte uznemirujući prizor…

Scena kao iz horor filma! Čovek vozi svojom trakom, a onda se odjednom iz mraka pojavljuje on: Pogledajte uznemirujući prizor kod Čeneja! (video)

Kurir pre 29 minuta