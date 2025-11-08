uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusi napali Ukrajinu sa više od 450 dronova i 45 raketa

Euronews pre 25 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusi napali Ukrajinu sa više od 450 dronova i 45 raketa
Rat u Ukrajini traje 1.353 dana. Ukrajinske snage pojačavaju napade na ruske snage oko istočnog ukrajinskog grada Dobropolja i uglavnom su fokusirane na obezbeđivanje linija logistike i potiskivanje ruskih trupa. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je juče da se u Pokrovsku, strateški važnom gradu na istoku Ukrajine za koji Moskva tvrdi da je opkoljen, nalazi oko 314 ruskih vojnika. U napadu ukrajinskih dronova na industrijski objekat u selu Bela Berezka
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Dmitrijev: Budimpešta obezbedila najniže cene energenata u Evropi

Dmitrijev: Budimpešta obezbedila najniže cene energenata u Evropi

RTV pre 4 minuta
Orban izvojevao veliku pobedu u SAD

Orban izvojevao veliku pobedu u SAD

Pravda pre 24 minuta
Gozba u Beloj kući! Evo kako je domaćin Tramp dočekao Orbana: Ovi specijaliteti su se našli na trpezi

Gozba u Beloj kući! Evo kako je domaćin Tramp dočekao Orbana: Ovi specijaliteti su se našli na trpezi

Kurir pre 4 minuta
Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente; Rute: Putin ne može da pobedi u nuklearnom ratu

Mađarska izuzeta od sankcija SAD na ruske energente; Rute: Putin ne može da pobedi u nuklearnom ratu

RTS pre 25 minuta
Zelenski u panici! Rusija raspalila iz svih cevi! Gori u 5 oblasti!

Zelenski u panici! Rusija raspalila iz svih cevi! Gori u 5 oblasti!

Alo pre 35 minuta
Uživo ima mrtvih i ranjenih u novom napadu Rusi šalju pojačanja u Pokrovsk, sprema se totalni slom!

Uživo ima mrtvih i ranjenih u novom napadu Rusi šalju pojačanja u Pokrovsk, sprema se totalni slom!

Alo pre 59 minuta
Zelenski: Rusi napali Ukrajinu sa više od 450 dronova i 45 raketa

Zelenski: Rusi napali Ukrajinu sa više od 450 dronova i 45 raketa

Politika pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Gozba u Beloj kući! Evo kako je domaćin Tramp dočekao Orbana: Ovi specijaliteti su se našli na trpezi

Gozba u Beloj kući! Evo kako je domaćin Tramp dočekao Orbana: Ovi specijaliteti su se našli na trpezi

Kurir pre 0 minuta
Stambena zgrada se delimično urušila Eksplozija gasa umalo dovela do fatalne nesreće u Rusiji (video)

Stambena zgrada se delimično urušila Eksplozija gasa umalo dovela do fatalne nesreće u Rusiji (video)

Kurir pre 0 minuta
Šta se dešava između Putina i Lavrova? Kremlj negirao glasine, priča se o "ozbiljnom razgovoru" posle otkazivanja Budimpešte…

Šta se dešava između Putina i Lavrova? Kremlj negirao glasine, priča se o "ozbiljnom razgovoru" posle otkazivanja Budimpešte

Alo pre 0 minuta
"Zajedno smo planirali da ga ubijemo, telo smo zakopali u dvorištu vikendice" Konačno su sve priznali, uhvatila ih je Mađarska…

"Zajedno smo planirali da ga ubijemo, telo smo zakopali u dvorištu vikendice" Konačno su sve priznali, uhvatila ih je Mađarska policija!

Alo pre 0 minuta
Dmitrijev: Budimpešta obezbedila najniže cene energenata u Evropi

Dmitrijev: Budimpešta obezbedila najniže cene energenata u Evropi

RTV pre 4 minuta