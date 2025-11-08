Ukrajina u mraku Rusija ugasila svetla, oganj se sručio rano ujutru!

Tokom ruskog masovnog noćnog vazdušnog napada na energetske objekte u Ukrajini uvedeni su vanredni i povremeni prekidi u isporukama električne energije, objavila je danas kompanija NPK Ukrenergo na svom Telegram kanalu.

Stručnjaci za energetiku rade na tome da što pre obnove stabilno snabdevanje električnom energijom, navodi se u saopštenju kompanije NPK Ukrenergo, prenosi Ukrinform. U nekim regionima i dalje su na snazi rasporedi isključenja na po jedan sat, a objavljene su i satnice za ograničenja potrošnje za industrijske pogone. Ukrenergo je upozorio da se situacija u elektroenergetskom sistemu može promeniti i pozvao da se prate poruke regionalnih operatera distributivnih