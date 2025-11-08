Jeziva poruka rusa: "Ukrajinske snage više nemaju mogućnost da se povuku iz Pokrovska! Sve je sada potpuno pod našom kontrolom"!

Kurir pre 4 sati  |  TASS/Agencije
Jeziva poruka rusa: "Ukrajinske snage više nemaju mogućnost da se povuku iz Pokrovska! Sve je sada potpuno pod našom…

Savetnik lidera samoproglašene Donjecke Narodne Republike Ivan Klimakovski, izjavio je da "ukrajinske snage više nemaju mogućnost da se povuku iz Krasnoarmejska (ruski naziv za Pokrovsk) pošto su ruske snage blokirale sve puteve. "Neprijatelj više ne može da napusti Krasnoarmejsk.

Poslednji put je sada potpuno pod našom kontrolom", rekao je Kimakovski, a citira ga državna agencija ruske vlade TASS. On je tvrdio da je samo mali deo ukrajinskih snaga uspeo da pobegne u pravcu Mirnograda, koji Rusi zovu Dimitrov. Rusi: Napredujemo ka Pokrovsku Rusija je danas objavila da njene snage nastavljaju napredovanje u bitkama oko strateški ključnih ukrajinskih gradova Pokrovska i Kupjansk i da su osvojile selo na istoku Ukrajine. Rusko Ministarstvo
UkrajinaRusijaRat u Ukrajiniruska vojskaKupjanskpokrovsk

