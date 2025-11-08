RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusi napali Ukrajinu sa više od 450 dronova i 45 raketa

Euronews pre 1 dan  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusi napali Ukrajinu sa više od 450 dronova i 45 raketa
Rat u Ukrajini traje 1.353 dana. Ukrajinske snage pojačavaju napade na ruske snage oko istočnog ukrajinskog grada Dobropolja i uglavnom su fokusirane na obezbeđivanje linija logistike i potiskivanje ruskih trupa. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je juče da se u Pokrovsku, strateški važnom gradu na istoku Ukrajine za koji Moskva tvrdi da je opkoljen, nalazi oko 314 ruskih vojnika. U napadu ukrajinskih dronova na industrijski objekat u selu Bela Berezka
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Ima mrtvih i ranjenih u novom napadu Rusi šalju pojačanja u Pokrovsk, sprema se totalni slom!

Ima mrtvih i ranjenih u novom napadu Rusi šalju pojačanja u Pokrovsk, sprema se totalni slom!

Alo pre 1 dan
Prva packa za orbana iz Bele kuće: Samo na godinu dana!

Prva packa za orbana iz Bele kuće: Samo na godinu dana!

Pravda pre 6 sati
Jeziva poruka rusa: "Ukrajinske snage više nemaju mogućnost da se povuku iz Pokrovska! Sve je sada potpuno pod našom…

Jeziva poruka rusa: "Ukrajinske snage više nemaju mogućnost da se povuku iz Pokrovska! Sve je sada potpuno pod našom kontrolom"!

Kurir pre 6 sati
Ukrajina: U ruskim napadima pogođene trafostanice koje napajaju dve nuklearne elektrane

Ukrajina: U ruskim napadima pogođene trafostanice koje napajaju dve nuklearne elektrane

Politika pre 5 sati
Mađari ipak nisu dobili ono što su očekivali: Iz Bele kuće objasnili koliko će još moći da kupuju od Rusa

Mađari ipak nisu dobili ono što su očekivali: Iz Bele kuće objasnili koliko će još moći da kupuju od Rusa

Telegraf pre 6 sati
Orban: SAD neće sankcionisati Mađarsku zbog kupovine goriva iz Rusije, ali dobijaju nešto zauzvrat

Orban: SAD neće sankcionisati Mađarsku zbog kupovine goriva iz Rusije, ali dobijaju nešto zauzvrat

N1 Info pre 6 sati
Sijarto tvrdi da mađarsko izuzeće od američkih sankcija nije vremenski ograničeno

Sijarto tvrdi da mađarsko izuzeće od američkih sankcija nije vremenski ograničeno

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Na šta troši novac najbogatiji čovek na svetu? Nisu nekretnine!

Na šta troši novac najbogatiji čovek na svetu? Nisu nekretnine!

Kurir pre 8 minuta
Američke avio-kompanije otkazale 1.330 letova drugog dana ograničenja letova

Američke avio-kompanije otkazale 1.330 letova drugog dana ograničenja letova

Blic pre 4 minuta
Rimsko carstvo imalo 300.000 kilometara puteva – više nego što su istoričari verovali

Rimsko carstvo imalo 300.000 kilometara puteva – više nego što su istoričari verovali

Politika pre 4 sati
Napad dronom na rusku vilu u Švedskoj: na zgradu bačena boja i lepljiva supstanca

Napad dronom na rusku vilu u Švedskoj: na zgradu bačena boja i lepljiva supstanca

Politika pre 3 sata
Brutalni napadi u Darfuru – stotine ubijenih

Brutalni napadi u Darfuru – stotine ubijenih

Politika pre 3 sata