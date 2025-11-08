Prva packa za orbana iz Bele kuće: Samo na godinu dana!

Bela kuća je saopštila da je Mađarskoj odobreno jednogodišnje izuzeće od sankcija na isporuku nafte i gasa iz Rusije, a ne neograničeno, kako tvrdi Budimpešta, objavio je Rojters.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ranije je izavio da je Mađarska dobila vremenski neograničeno izuzeće od sankcija na sastanku koji su 7. novembra u Beloj kući imali premijer Viktor Orban i američki predsednik Donald Tramp. Zvaničnik Bele kuće potrvrdio je za Rojters da izuzeće od sankcija važi godinu dana. On je dodao da je Mađarska rekla da će diversifikovati snabdevanje energentima i da se obavezala na kupovinu američkog tečnog gasa u vrednosti