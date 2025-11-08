Saša Obradović otkriva: Evo zašto večeras nije bilo Batlera!

Važna pobeda za ‘crveno-bele’! U okviru 6. runde ABA lige, Crvena zvezda je u derbiju kola dočekala Budućnost iz Podgorice, a slavio je domaćin – 95:79.

Posle pobede svog tima, vidno zadovoljan je bio Saša Obradović: „Iskoristili smo slabost Yogija Ferrella i Thompsona. Malo smo ušli labavije nego što je trebalo. Možda je i normalno posle svih tih utakmica da sa malo drugačijim pristupom uđeš. Pogotovo u drugom poluvremenu smo iz dobre odbrane, iz skokova u napadu sebi stvorili priliku da damo neke otvorene šuteve i to nam je olakšalo put za pobedu.“ Ostanak Motiejunasa? „Mislim da to nije uopšte sad. Ako bi tako