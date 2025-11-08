Seča Kneževa u Monaku, Marsej ubedljiv protiv Bresta

Sport klub pre 1 dan  |  Autor: Milan Stojiljković
Seča Kneževa u Monaku, Marsej ubedljiv protiv Bresta

U subotu su odigrane tri utakmice 12. kola Lige 1 Francuske.

Pobede za skok na čelo tabele zabeležili su fudbaleri Lansa i Olmipika iz Marseja. Lens je u derbiju kola kao gost neočekivano ubedljivo pobedio ekipu Monaka. Folarin Balogun je postigao jedini gol za domaćine iz penala u 37. minutu, dok su strelci za goste boli Odson Eduar (21), Vesli Said (40. i 60) i Mamadu Sangare (45+3). Monako je od 45. minuta igrao sa 10 igrača nakon Balogunovog isključenja. Mogli su Kneževi da ublaže poraz u 90+3. minutu, ali Ansu Fati
