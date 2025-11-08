Obradović objasnio odsustvo Batlera, ali i tajm-aut pet sekundi pre kraja

Crvena zvezda je lomila, pa slomila i na kraju ubedljivo pobedila Budućnost u derbiju kola AdmiralBet ABA lige.

Podgoričani su bili oslabljeni neigranjem dvojice važnih igrača, a Saša Obradović je rekao da je možda to bio ključni faktor. Trener Zvezde je otkrio i da Batler nije bio u protokolu jer još nije u takmičarskoj formi, Motijejunasov status je takođe bila tema, kao i tajm-aut pet sekundi pre kraja meča. Što se tiče Budućnosti… "Možda smo iskoristili tu slabost, neigranja Jogija Ferela i Tomsona. Malo smo ušli labavije nego što je trebalo u utakmicu. Možda je i