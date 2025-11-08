Jezero ostaje neosvojiva tvrđava: Radnički nadigrao Vojvodinu u dramatičnoj završnici

U uzbudljivom duelu šestog kola Meridianbet Košarkaške lige Srbije, košarkaši SPD Radničkog savladali su ekipu Vojvodine mts rezultatom 100:96, produživši tako impresivnu seriju pobeda na domaćem parketu hale „Jezero“.

Kragujevčani su od samog starta nametnuli snažan tempo igre. Predvođeni raspoloženim tandemom Labović – Marelja, domaći su već u prvoj četvrtini stekli dvocifrenu prednost i na prvi odmori otišli sa ubedljivih 31:20. U nastavku meča, Radnički je nastavio u istom ritmu – serijom preciznih šuteva i čvrstom odbranom stigao je do +14 na poluvremenu, 57:43, ostavljajući goste bez odgovora. Ipak, treća deonica donela je potpuno drugačiju sliku. Vojvodina je podigla nivo