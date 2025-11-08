Studenti novosadskih fakulteta organizuju protest u znak podrške Milomiru Jaćimoviću

Studenti u blokadi novosadskih fakulteta organizuju protestu u nedelju, 9. novembra, u znak podrške autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću.

Milomir Jaćimović je tokom prethodnih meseci privođen u više navrata, a tom prilikom oduzeti su mu i autobusi. Tokom jučerašnjeg dana priveden je u Žablju zbog narušavanja javnog reda i mira. –Autobusi koji su mu oduzeti i navodno poslati na proveru Interpola, još uvek mu nisu vraćeni – navode student a prenosi 021.rs. Oni dodaju i da je Jaćimović uvek stajao uz njih, te da je vreme da i oni stanu uz njega. Protest počinje u 14 časova na uglu Bulevara oslobođenja i