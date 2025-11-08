Novembarska plaketa uručena pu u Sremskoj Mitrovici i Odeljenju za vanredne situacije Povodom Dana grada Mitrovdana: Zbog efikasnog i humanog postupanja! (foto)

Povodom Dana grada Sremska Mitrovica — Mitrovdana, Novembarska plaketa uručena je Policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici i Odeljenju za vanredne situacije, zbog efikasnog i humanog postupanja u spasavanju i zbrinjavanju povređenih u saobraćajnoj nesreći 17. oktobra u Sremskoj Mitrovici.

Plakete je uručio predsednik Skupštine grada Vladimir Sanader, načelniku Policijske uprave Đuri Mandiću i načelniku Odeljenja za vanredne situacije Nebojši Nikoliću. - Ovo priznanje je podstrek svima nama da i dalje budemo oslonac građanima, u svakom trenutku kada je pomoć potrebna - navodi se u saopštenju. Kurir.rs