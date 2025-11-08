Ova zvezda Granda vozi ferari od pola miliona evra! Saša Popović ga naterao da se prijavi za takmičenje, Suzana Jovanović ga obožava

Nekadašnji učesnik takmičenja „ Zvezde Granda“ Zoran Ružić na samom startu dobio je nadimak Ferrari kada se saznalo da radi kao mehaničar u servisu ove renomirane kompanije.

Tokom prošle sezone u kojoj briljira kao pevač često je govorio o ovom vrhunskom četvorotočkašu, a jednom se i na snimanje emisije dovezao u Ferrariju. Kako je otkrio, došao je na snimanje sa specifičnim modelom luksuzne marke automobila. - Ovo je jedno od vozila u proizvodnji, Ferrari 296 GTB ‘berlinetta’, što znači da ima tvrdi krov. Opremljen je sa 29 V6 motorom. Ima motor veoma specifične konstrukcije jer su mu glave postavljene na 120 stepeni, a poseduje i