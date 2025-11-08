To nije samo profesija, nego misija humanosti Drugi Nacionalni kongres medicinskih sestara u Loznici (foto)

Kurir pre 1 sat
Domaćin drugog Nacionalnog kongresa medicinskih sestara, u organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika Loznice, od juče je loznički Zdravstveni centar (ZC).

Kongres se drugi put održava u Loznici, traje od 6. do 9. novembra, okupljajući zdravstvene radnike iz zemlje i inostranstva sa ciljem razmene znanja, iskustava i unapređenja prakse u oblasti zdravstvene nege. Osim predstavnika udruženja iz naše zemlje i svih nekadašnjih jugoslovenskih republika, učestvuju i predstavnici zdravstvenih radnika iz Švedske i Švajcarske. Na skupu će, kako je navedeno iz ZC, biti predstavljen veliki broj različitih i zanimljivih tema iz
